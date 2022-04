Siculiana, presentato il progetto di riqualificazione della Piazza Umberto I

Il Comune di Siculiana ha presentato il progetto di riqualificazione della Piazza Umberto I. Il progetto prevede interventi di illuminazione artistica e di arredo urbano, oltre alla sistemazione dei pozzetti fognari, che servono le utenze private, attualmente in pessime condizioni.

“Il progetto riveste una duplice valenza, spiega il sindaco Peppe Zambito, la prima di carattere urgente dell’area della Piazza Umberto che malgrado i numerosissimi interventi manutentivi è ridotta in pessimo stato; la seconda riguarda il valore architettonico dell’opera, cioè il mantenimento ed il recupero di quei canoni di bellezza e di decoro ambientale di Siculiana che pur nella, in vero solo apparente, semplicità di mezzi espressi finisce per disegnare un profilo estetico unico e peculiare”.