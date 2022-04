Centro medico Inps di Sciacca, Marinello: “tutto pronto per la riapertura”

Dopo 3 anni dalla chiusura si va verso la riapertura del centro medico Inps di Sciacca; i locali presso l’Ospedale Giovanni Paolo II sono ormai completati, sono stati portati i mobili, quindi tutto è pronto per riattivare un fondamentale servizio per tutto l’hinterland, per tanti comuni e migliaia di cittadini.

“Non si poteva passare sopra i gravi disagi per i tanti utenti fragili, costretti a recarsi a decine di chilometri di distanza per effettuare visite e pratiche”, dichiara il senatore Rino Marinello che ha lavorato senza sosta insieme all’attuale Presidente Inps, Pasquale Tridico, a INPSSicilia ed ASP Agrigento per la riapertura.