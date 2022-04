Discarica in c.da Grotticelli, Licata: “Di tutto per impedire lo scempio”

La conferenza dei capigruppo consiliari al comune di Canicattì nella seduta di ieri mattina ha espresso forte preoccupazione per la paventata creazione di una discarica in contrada Grotticelli in territorio di Naro ma confinante con i territori di Castrofilippo e Canicattì specificatamente con le contrade Pidocchio, Calici e Vito Soldano dove insistono importanti insediamenti archeologici, colture pregiate e certificate bio nonchè abitazioni estive ed invernali di nostri concittadini canicattinesi. “La città e le parti interessate sappiano che il consiglio comunale da me presieduto farà di tutto per impedire lo scempio di un territorio e soprattutto non consentiremo l’arricchimento di qualcuno a discapito della salute dei canicattinesi e della palese svalutazione di terreni e immobili presenti su quel territorio – Dichiara il Presidente del Consiglio comunale, Domenico Licata – Ritengo personalmente, ma sono sicuro di interpretare il pensiero dell’intero Civico Consesso che rappresento e quello della comunità canicattinese, che solo chi non conosce quei luoghi e la loro bellezza può pensare di realizzare un progetto così decontestualizzato e illogico. Canicattì non sarà mai una nuova terra dei fuochi”

