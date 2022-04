La Polizia di Stato compie 170 anni: celebrazioni ad Agrigento

La Polizia di Stato ha celebrato il 170° anniversario dalla fondazione e oggi ad Agrigento, presso il complesso della Polizia di Sato “D. Anghelone”, alla presenza del Prefetto di Agrigento e delle più alte Autorità Civili, Militari ed Ecclesiastiche della provincia, avrà luogo la cerimonia celebrativa in ambito provinciale. “La nostra si è rivelata un’amministrazione longeva – sottolineano dalla Questura di Agrigento – che ha accompagnato nel tempo i cambiamenti della società, trasformandosi essa stessa per soddisfare nuove esigenze nella continuità del motto sub lege libertas. Una polizia radicata nel presente e proiettata verso il futuro che torna a condividere con i cittadini i suoi più autentici valori ed i risultati conseguiti grazie al quotidiano operato delle sue donne e dei sui uomini. Molte le onorificenze e le ricompense conferite durante la cerimonia ai poliziotti agrigentini che si sono distinti in attività di servizio meritorie. Ecco tutti i nomi.

Encomio solenne

Al commissario capo Francesco Sammartino e all’assistente capo coordinatore Salvatore La Monica “evidenziando spiccate capacità professionali e notevole intuito investigativo espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva di sgominare un’organizzazione clandestina dedita al favoreggiamento dell’immigrazione, dando esecuzione anche in territorio estero a numerosi procedimenti cautelari.” All’assistente capo coordinatore Ivan Iannitti “evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, espleta un’attività di soccorso pubblico ad Agrigento che consentiva di condurre in salvo una donna rimasta bloccata sulla barriera frangiflutti a causa delle avverse condizioni marine e meteorologiche”. Al vice sovrintendente Riccardo Pagnottella “evidenziando spiccate capacità professionali e non comune senso del dovere effettuava un intervento di soccorso pubblico in favore di una donna esanime in mare che nonostante trasportata, con rilevante sforzo fisico ed in condizioni ambientali disagevoli sulla battigia dove veniva sottoposta a manovre di rianimazione cardiopolmonare, decedeva dopo il trasporto presso il nosocomio di Lampedusa”. All’assistente capo Carlo Contino “evidenziando spiccate qualità professionali espletava un’attività di soccorso pubblico a Porto Empedocle in favore di un minore di due anni in grave crisi respiratoria”. All’assistente capo coordinatore Fabrizio Galante “evidenziando capacità professionali, espletava un intervento soccorso pubblico a Canicattì che permetteva di tratte in salvo un uomo con intenti suicidi”. All’assistente capo coordinatore Nicolò Milioto “evidenziando capacità professionali espletava un’attività investigativa a Sciacca che permetteva di arrestare un uomo per tentato omicidio, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale.”

Lode

Al vice sovrintendente Riccardo Pagnottella, assistente capo Francesco Contino, assistente capo coordinatore Antonio Rotolo “evidenziando capacità professionali espletavano un’attività investigativa a Sciacca che permetteva di arrestare un uomo per tentato omicidio, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale.” Assistente capo coordinatore Gianluca Sterrantino e Calogero Marchetta “evidenziando capacità professionali espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto accusato di tentato omicidio ad Agrigento”. Vice ispettore Luigi Tuminelli, vice sovrintendente Massimo Anitra, assistente capo coordinatore Raffaele Castaldo, Giuseppe Mannina e Rosario Schillaci “evidenziando capacità professionali espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia sette extracomunitari ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrare oltre mezzo chilo di hashish”. Agli assistenti capo Giuseppe Fabio Sferrazza, Angelo Aquino, Francesco Giugno, Gianluca Alaimo e Giovanni Balistreri “evidenziando capacità professionali espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto responsabile di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, detenzione illegale di munizioni e danneggiamento aggravato a Palma di Montechiaro”.

Quest’anno il Presidente della Repubblica ha concesso la medaglia d’oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte durante la pandemia: “Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che con eccezionale valore e senso del dovere hanno profuso ogni energia nel garantire, anche in occasione dell’emergenza pandemica da COVID- 19, la tutela della salute di tutti i cittadini.” Un eccezionale banco di prova che ha evidenziato lo spirito di servizio che caratterizza l’attività di ciascun poliziotto.

Inoltre, per lasciare un segno tangibile dell’importante traguardo raggiunto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo celebrativo mentre l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato una moneta corrente dal valore di 2euro, che raccontano l’impegno profuso da poliziotte e poliziotti a salvaguardia dei valori della legalità e della sicurezza.

La cerimonia al Complesso della Polizia di Stato “D. Anghelone” sarà preceduta da un omaggio reso, alla presenza del Prefetto Maria Rita Cocciufa, ai caduti della Polizia di Stato mediante la deposizione di una corona di alloro ai piedi della lapide posta all’ingresso della Questura e sul cippo posto presso il Complesso “D. Anghelone”.”