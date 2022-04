La Regione finanzia la messa in sicurezza della Gangi-San Mauro

Al via l’appalto dal valore di oltre 13 milioni di euro per risanare il collegamento viario tra i borghi di Gangi e San Mauro Castelverde, nel Palermitano. A renderlo noto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone. Sul sito istituzionale del Dipartimento regionale Tecnico è consultabile la documentazione utile a partecipare alla procedura aperta con scadenza il 14 aprile 2022.

“Diamo il via – commenta l’assessore Falcone – a un altro vitale intervento di ripristino della viabilità interna di Sicilia, abbandonata per anni ma oggi finalmente sotto le cure del governo Musumeci. L’opera interesserà ben 63 chilometri di tracciato che congiunge gli abitati e i territori di Gangi, San Mauro, Geraci e Pollina con la Statale 113, sulla costa tirrenica. Abbiamo previsto la manutenzione e la messa in sicurezza del piano viario ammalorato in più segmenti, dando così seguito al grido d’aiuto che proveniva dal comprensorio madonita, a vocazione rurale ma anche turistica”.

Gli interventi riguarderanno il ripristino delle strade provinciali 52 e 60, come previsto dall’accordo istituzionale siglato nel 2020 da Regione, Città metropolitana di Palermo e Comuni di San Mauro Castelverde, Gangi, Geraci Siculo. “La manutenzione degli assi viari del Palermitano si inserisce appieno nel programma di recupero delle strade provinciali della Sicilia che il governo Musumeci ha avviato, pur senza diretta competenza, per porre rimedio ai danni causati dall’abolizione delle ex Province”, ha detto inoltre l’assessore regionale alle Infrastrutture.

7 milioni per la viabilità interna

Ammontano a circa 7 milioni di euro (per l’esattezza 6,8 milioni) gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità secondaria di sei province siciliane, deliberati dal governo Musumeci in vista dell’edizione 2022 del Giro di Sicilia. La corsa ciclistica, ripristinata nel 2019 grazie all’intesa tra Regione Siciliana e Rcs Sport, si svolgerà dal 12 al 15 aprile.

Di seguito, le somme per gli interventi di manutenzione viaria destinate ai territori interessati al passaggio della carovana del Giro di Sicilia:

Enna: 2,395 milioni di euro, in dettaglio: tratti della Sp 78 (1,36 milioni) e della Sp 49 (495mila euro) e alcune strade comunali a Barrafranca (540mila euro).

Agrigento: 1,38 milioni euro

Palermo: 1,65 milioni euro

Caltanissetta: 900 mila euro

Messina: 200 mila euro

Catania: 340 mila euro