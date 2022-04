Agrigento, “La carica delle 104”: Asp e Cgil parte civile nel processo

Nuova udienza preliminare davanti il gup del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli, nell’ambito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 47 persone coinvolte in un altro filone di inchiesta sull’ormai nota “Carica delle 104”. Il giudice ha ammesso questa mattina l’Asp di Agrigento e la Cgil Agrigento come parte civile nel processo escludendo invece le associazioni “Nuove ali” e “Codici Sicilia”.

Il sostituto procuratore Paola Vetro, così come richiesto dallo stesso Gup, ha depositato memoria ad integrazione e modifica di 47 capi di imputazione ritenuti precedentemente generici ed indeterminati. Gli avvocati della difesa, a margine dell’udienza, hanno chiesto così un termine per studiare la memoria. Il giudice ha poi aggiornato la seduta al prossimo 6 giugno. Entra nel vivo, dunque, l’udienza preliminare. Il pm Paola Vetro ha chiesto il processo nei confronti di 47 persone del “sistema” che coinvolgerebbe medici, insegnanti e presunti falsi invalidi facendo leva sulle agevolazioni della legge 104 garantendo, a chi non aveva diritto, di potere usufruirne ottenendo tutti i vantaggi del caso (trasferimenti, invalidità civile).