Aragona, furto all’interno della chiesa Madonna del Rosario

Ladri in azione all’interno della chiesa Madonna del Rosario in Piazza Umberto I, ad Aragona. Ignoti, forzando un infisso, sono riusciti ad entrare nel luogo di culto. Una volta completata l’irruzione hanno rovistato dappertutto in cerca di oggetti di valore.

E sono diversi quelli i ladri si sono assicurati: i calici usati durante la celebrazione della messa, diversi Pissidi e perfino gli abiti liturgici utilizzati dal parroco. Ladri che hanno anche “visitato” gli uffici di quest’ultimo. Ed è stato proprio don Angelo Chillura, non appena fatta l’amara scoperta, a presentarsi dai carabinieri della locale stazione e sporgere denuncia. Al via le indagini.