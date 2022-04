Auto sfonda saracinesca ed entra in una farmacia

Incidente la scorsa notte a Comiso con una macchina che entrata in una farmacia dopo aver sfondato la saracinesca del locale. Non si conoscono ancora le ragioni per cui il conducente della macchina ha perso il controllo del mezzo ed a questo stanno lavorando le forze dell’ordine, con in testa gli agenti della Polizia municipale.

Sotto i riflettori le condizioni della persona al volante del veicolo, una Ford, infatti saranno compiuti degli accertamenti per verificare se fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o se, prima di mettersi alla guida del mezzo, avesse fatto abuso di alcolici.

Danni alla farmacia

Interrogativi che saranno sciolti nel volgere di poche ore, non avrebbe, comunque, riportato gravi ferite, di certo i danni per il proprietario della farmacia sono ingenti.

Sono stati i residenti della zona a chiedere l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, si temeva che vi fossero vittime: il conducente è stato sentito, bocche cucite sul contenuto della sua testimonianza ma la vicenda avrà certamente un seguito.