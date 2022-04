Campobello di Licata, boato in via Napoli: esplode bombola, donna in ospedale

La perdita di gas da una bombola all’interno di una cucina di un appartamento a Campobello di Licata ha causa di una forte esplosione in via Napoli. Il forte boato ha svegliato l’intero quartiere e messo in allerta tutti i residenti.

Immediata la richiesta di soccorso con i carabinieri della locale stazione, coordinati dai miliari della Compagnia di Licata agli ordini del capitano Augusto Petocchi che si sono portati sul posto. Il bilancio è di una donna, residente nell’abitazione, ferita.

Nessun danno invece per il compagno e per il figlio della donna che al momento dello scoppio si trovavano in un’altra stanza.

Danni seri, invece per i vetri della casa e qualcuno delle case vicine.

La signora ha riportato per fortuna lievi ustioni ed è stata trasferita all’ospedale di Canicattì per le cure del caso. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul luogo sono presenti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Licata e Canicattì.