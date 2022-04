Naro, Mariagrazia Brandara: No alla discarica di Grotticelle

Con la presidenza dell’Onorevole Giusy Savarino, si è riunita la Commissione Regionale Ambiente e Territorio.

Tema della riunione la paventata realizzazione di una discarica in C.da Grotticelle che ricade in territorio di Naro, ma è più prossima all’abitato dei Comuni di Castrofilippo e di Canicattì.

I tre sindaci dei Comuni interessati, invitati in Commissione, hanno manifestato la loro netta contrarietà alla nascita della discarica, preoccupati della ricaduta negativa che potrebbe avere per le coltivazioni (anche e soprattutto biologiche) a cui i terreni vicinori sono vocati.

In particolare, il Sindaco di Naro, On. Maria Grazia Brandara, ha ribadito che il sito sul quale si ipotizza la realizzazione della struttura, era stato autorizzato ed utilizzato come cava di calcare, con obbligo di recupero ambientale dopo l’ultimazione dell’attività estrattiva. Il recupero ambientale prescritto è “il rinverdimento delle scarpate e l’impianto di un uliveto”.

Pertanto, Naro ed il suo sindaco, si aspettano, senza se e senza ma, che sia rispettata quella previsione e che inizino presto i lavori non già della discarica ma quelli di una fruttuosa e salutare piantumazione di alberi. In tale direzione di recupero (e non di appesantimento) ambiente, d’altronde, è indirizzata non solo l’azione comune dei Sindaci interessati, ma anche quella della commissione Ambiente, presieduta dall’on.Savarino.

