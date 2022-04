Porto Empedocle, rinvenuto cadavere di un uomo in mare

E’ stato rinvenuto il cadavere di un uomo al porto di Porto Empedocle. Si tratta di un pensionato Salvatore Caruana di 72anni, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa ieri mattina.

Sul posto lanciato l’allarme i Carabinieri e la Capitaneria di Porto, che hanno recuperato il corpo che galleggiava nelle acque del porto. Da una prima ricostruzione pare che si tratta di un incidente, si ipotizza che l’uomo possa essere scivolato in mare a causa di un malore e poi deceduto per annegamento. Indagini in corso.

