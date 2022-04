Canicattì, in arrivo il servizio “pronto intervento sociale”

E’ in arrivo il servizio “Pronto intervento sociale”. A renderlo noto è l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Canicattì, Franco Giordano.

Si tratta del nuovo servizio del Distretto Socio Sanitario 03 finanziato coi fondi dell’Avviso pubblico 1/2021 (iniziativa react-EU) Prins (Progetti intervento sociale) presentati dagli ambiti territoriali finalizzati alla realizzazione di attività di pronto intervento sociale e a favore di persone in condizioni di povertà estrema o marginalità.

Diverse le iniziative a cominciare dall’attivazione di un numero telefonico dedicato, attivo dalle 15 alle 18 ore dal lunedì al venerdì a partire dalle 8 del mattino mentre sarà contattabile h24 il sabato, la domenica e i festivi. Ci si potranno rivolgere utenti, Forze dell’Ordine, Polizia Locale e personale dell’area socio-sanitaria o giudiziale che necessiteranno di un intervento tecnico per segnalazioni specifiche al di fuori dagli orari di attività dei Servizi Sociali.

Prevista, altresì, la nascita di “Punti Sociali” in tutti i comuni del Distretto Socio Sanitario 03 per fornire assistenza sociale e psicologica attraverso il personale specializzato oltre alla distribuzione di beni di prima necessità, presa in carico e avvio dei servizi preposti.

Il servizio “Pronto intervento Sociale” sarà coordinato e supervisionato tecnicamente dal Comune di Canicattì, Comune Capofila del DSS 03, mentre la gestione sarò affidata ad un Ente del Terzo Settore esterno che sarà individuato con apposito bando.

La durata sarà di 15 mesi dalla data di avvio del progetto.

Le figure impegnate saranno assistente sociale, psicologo, operatori. Il budget disponibile è di circa 84.000 euro.

“Sono soddisfatto per questa nuova iniziativa la cui utilità è quella di ottimizzare i servizi pubblici dei comuni dell’Ambito ma che, soprattutto, ridurrà i tempi dello stato di emergenza sociale in cui versano tanti cittadini in attesa di aiuti”, commenta l’assessore Giordano.

