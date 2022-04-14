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Prosecuzione lavori del Consiglio Comunale di Canicattì per mercoledì 20 aprile

Scritto da il 14 aprile 2022, alle 07:25 | archiviato in Politica, Politica Canicattì. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

Per opportuna conoscenza si comunica, che il Consiglio Comunale, nella seduta del 28 marzo 2022, ha aggiornato i lavori per le ore 19:00 di mercoledì 20 aprile 2022. La seduta SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I^ N. 59.
PER L’OCCASIONE SARANNO ADOTTATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI VIGENTI IN TEMA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.
SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:
• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “DICHIARAZIONE DI DISSESTO AI SENSI DELL’ART. 246 DEL D.LGS. 267/2000”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 8930 DEL 07/03/2022, PROPONENTE RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3 DOTT.SSA CARMELA MELI.



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