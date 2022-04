A Cannatello l’associazione Plastic Free raccoglie 1 tonnellata di rifiuti

L’associazione Plastic Free di Agrigento ha raccolto nella spiaggia di Cannatello 1 tonnellata di rifiuti tra cui 20 copertoni dissabbiati, 75 volontari da Agrigento Favara Aragona Porto Empedocle Naro Licata e Cammarata.

“Così abbiamo partecipato a questo incredibile record nazionale- a parlare è Alessandro Arcuri referente dell’associazione di Agrigento. Grandi soddisfazioni per le tante associazioni che hanno accolto il nostro invito: Rotaract Agrigento, Mariterra Porto Empedocle, Leo Host Ag, WWF, Lega Navale, Centro Antiviolenza Gloria Favara, Eurolingue, Arci John Belushi, ADAS Aragona, Gruppo Scout Ag3, Club Nautico Punta Piccola, Freemind in action, Passion_4_Adventure, Visit Agrigento. Il clean up è stato supportato dal ristorante Pizzeria Mediterranea. E per le visite del Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, dei componenti la II Commissione cosiliare, e anche del Tenente Rutigliani del Nucleo Provinciale Carabinieri, che hanno apprezzato quello che facciamo sul campo.

La nostra sensibilizzazione- conclude Arcuri- continuerà con Clean Up, eventi nelle scuole e nelle piazze”.