Aggredisce ex moglie al semaforo e tenta di investire figli: arrestato 52enne

Un uomo di 52 anni e’ stato arrestato dalla polizia a Messina per lesioni personali aggravate ai danni della ex moglie, che sarebbe stata aggredita martedi’ sera mentre si trovava a bordo della propria autovettura, in coda a un semaforo a Messina.

L’ex, dal carattere possessivo e aggressivo, l’avrebbe raggiunta brandendo una fiaccola in cartone pressato di circa 50 centimetri, con la quale avrebbe mandato in frantumi il vetro dello sportello per poi colpire la donna ripetutamente con violenza. Poi avrebbe raggiunto i figli, entrambi maggiorenni, minacciati perche’ “schieratisi” con la madre, e con la propria auto avrebbe tentato di investirli.

La polizia ha rintracciato l’aggressore, nel sedile dell’auto e’ stata trovata la fiaccola. L’ex moglie e’ stata visitata in ospedale, prognosi di 21 giorni. L’uomo e’ stato anche denunciato per danneggiamento e porto di oggetti atti a offendere.