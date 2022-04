Fattore campo e Covid 19: come cambiano i risultati delle partite di Serie A

Giocare in casa o fuori casa. Queste espressioni fanno parte del gergo comune del calcio ed indicano spesso quel vantaggio (o svantaggio) rappresentato dal giocare nel proprio stadio o sul campo avversario. Si tratta di un fattore decisivo ed incisivo per il risultato finale di qualsiasi match: ma cos’è cambiato con gli stadi chiusi? Ecco come il fattore campo e il Covid 19 hanno influenzato i risultati della Serie A, leggi di più.

Come funziona il vantaggio casa nello sport

Il fattore campo, indicato frequentemente anche come vantaggio di casa o fattore casa, è quel vantaggio attribuito alla squadra che gioca sul proprio campo di gioco, nello stadio di appartenenza. Statisticamente rintracciabile in numerose discipline sportive oltre al calcio, le origini e motivazioni scientifiche dietro tale vantaggio non sono facilmente spiegabili né individuabili. In poche parole il fattore campo c’è, esiste ed è ricorrente in diverse partite, ma non si sa esattamente perché.

Se da un lato non vi è un dato scientifico che possa spiegare in modo assoluto perché la squadra che gioca in casa tendenzialmente sia quella favorita, vi sono elementi che indubbiamente possono giocare un ruolo chiave nel risultato finale di un match.

Gli elementi che influenzano il fattore casa

Lo stadio in primis: è naturale pensare che le squadre che disputano una partita sul proprio terreno di gioco siano più abituate a quel campo e alle sue temperature. Basti pensare allo Stadio Hernando Siles di La Paz in Bolivia dove, durante i mondiali, le squadre avversarie hanno non poche difficoltà a giocare ad un’altitudine di oltre 3600 m.

Il viaggio fa la sua parte nel vantaggio di casa. Un team che dovrà spostarsi in aereo, treno o bus dovrà affrontare una maggiore fatica e stanchezza nel giocare in trasferta rispetto agli avversari che possono raggiungere lo stadio comodamente in auto. Tuttavia vi sono studi discordanti su questo aspetto lasciando intuire come il suo impatto in realtà sia minimo.

Ultimo, ma probabilmente più importante, il tifo. Travolgente, scatenato, pronto a percorrere migliaia di chilometri per seguire la propria squadra del cuore, la tifoseria gioca un ruolo di rilievo per il vantaggio di casa. C’è una correlazione comprovata tra pubblico e squadra anche se le modalità in cui questi due si influenzino non sono chiare. Forse perché si tratta di un elemento governato dal sentimento più che dalla matematica. Ed è proprio il tifo ad aver influito maggiormente sul fattore campo, Covid 19 o meno, in Serie A.

Come il lockdown ha influenzato le partite: le statistiche

La tifoseria è l’elemento centrale del vantaggio di casa. La chiusura degli stadi al pubblico durante il periodo di lockdown ha visto uscir fuori dall’equazione uno degli aspetti fondamentali del fattore campo, con un conseguente ed ovvio impatto sul risultato finale delle partite. Se da un lato si può immaginare che sul fattore campo Covid 19 e chiusure possano aver influito cambiando l’aspetto della Serie A, d’altra parte le statistiche restituiscono un quadro sorprendente.

Un recente studio del CIES (Centre International d’Etude du Sport) ha valutato le prestazioni ed i risultati delle partite con pubblico di 63 campionati nel periodo tra Gennaio 2015 e Marzo 2020, e quelle senza tifoseria tra Aprile 2020 e Agosto 2020. È emerso un dato chiaro sul fattore campo: Covid 19 e lockdown lo hanno annullato. Si è avuto un decremento delle squadre che hanno vinto in casa passando da un 44,3% al 42,2%. Tuttavia il trend negativo non si applica a tutti i campionati.

Se a subire le conseguenze maggiori del lockdown sul vantaggio di casa siano stati i campionati della Grecia con il -15,1% di vittorie casalinghe, seguito da Austria (-15%) e Germania (-14,1%), d’altra parte ci sono campionati e nazioni che hanno giovato dell’assenza del pubblico. È il caso della Serie A che ha visto un incremento minimo ma fondamentale del +0,1% delle vittorie in casa, seguita dall’Eliteserien norvegese (+0,4%) ed il massimo campionato israeliano (+0,6%). Dunque fattore campo e Covid 19 sono sicuramente correlati, ma non sempre negativamente.

La presenza del pubblico influenza i risultati finali delle partite

Alla luce delle statistiche fornite dallo studio del CIES risulta evidente come fattore campo e Covid 19 in Serie A siano strettamente collegati. La presenza del pubblico può davvero fare la differenza in modo positivo ma anche negativo. Prendendo in considerazione le squadre di Milano, ad esempio, emerge un chiaro miglioramento delle performance di Inter e Milan durante il periodo in cui gli stati sono stati interdetti ai tifosi. Il motivo può essere rintracciato nella minore pressione sentita dai giocatori, ma anche dagli arbitri, in campo.

I tifosi sugli spalti possono incoraggiare le azioni, spingere la squadra in trance agonistica con i loro canti ed incitazioni, ma possono essere anche spietati ed influenzare l’autostima dei singoli o di squadre intere impattando sulla loro qualità di gioco. Con ogni probabilità è stato il caso della Serie A, uno dei pochi campionati sui quali il fattore campo non è stato influenzato negativamente dal Covid 19.

Fattore campo, Covid 19 e futuro della Serie A

Cosa si prospetta per la Serie A in futuro? Con la graduale riapertura degli stadi anche il tifo ha ricominciato a comparire sugli spalti degli stadi. Se il CIES ha fornito un quadro di quanto il vantaggio di casa possa esser stato influenzato dall’assenza del pubblico, potrebbe essere interessante conoscere le statistiche dei risultati dei match nel periodo post-covid. Per questi dati è necessario ancora pazientare, ma intanto è possibile già estrapolare alcune informazioni rilevanti per addurre logiche costantazioni.

Il vantaggio di casa, proprio come confermato da recenti statistiche e report, è in costante declino. Sarà il minor attaccamento alla maglia della nuova generazione di calciatori, sarà il miglioramento della tecnica e qualità di gioco anche su campi avversari, ma la Serie A sta diventando sempre più immune dal fattore campo. Elemento che potrebbe portare con il tempo ad una maggiore spettacolarità dei match anche dai risultati più prevedibili e scontati.