Settimana Santa, l’arcivescovo di Agrigento: “Ecco il mio messaggio di pace”

“Il mio messaggio è il messaggio della Pasqua che si concretizza in queste parole: pace a voi.” Lo dice l’arcivescovo di Agrigento a margine di un incontro, avvenuto questa mattina con la stampa, per la presentazione della Settimana Santa.



“Sono parole forse che arrivano alle nostre orecchie come scontate ed effettivamente possono esserlo se non vengono accolte nella nostra vita personale – ha detto l’arcivescovo Alessandro Damiano – E’ attraverso la nostra vita, e dunque la nostra testimonianza, che vengono accolte nelle relazioni. Sia quelle familiari, interpersonali e in quelle internazionali che sembrano non siano riconciliate con questo atteggiamento profondo dell’uomo adulto – maschio o femmina – che è appunto la pace.

Sulle processioni poi il capo della chiesa agrigentina è intervenuto così: “Le regole da seguire le concentrerei su un atteggiamento che ha a che fare con la virtù della prudenza. Capisco che a volte in è latitante però è una virtù che per davvero, oltre a guidare la nostra vita, deve guidare una ripresa bella con toni di emozione. La ripresa delle attività nella Settimana Santa, le processioni, ha con sé un messaggio che supera i ragionamenti e tocca le emozioni più profonde di ciascun uomo e donna.”