Tragico incidente autonomo: sale a due il numero delle vittime

Sale a due morti e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto, l’altro ieri, lungo l’autostrada A29 ‘Palermo-Mazara del Vallo‘.

Infatti, è morto in ospedale al Civico di Palermo dopo due giorni di agonia, Giovanni Aquilino, 25enne palermitano del quartiere Roccella.

Il luogo dell’incidente nei pressi dello svincolo per Cinisi e Giovnni Aquilino

Nell’impatto, avvenuto al km 17,600 all’altezza dello svincolo di Cinisi in direzione del capoluogo siciliano, è rimasta coinvolta una sola auto, una Fiat Seicento dove viaggiavano Aquilino, la prima vittima Petre Negoita, 52 anni, operaio di nazionalità romena residente a Palermo che è morto sul colpo ed altre due persone. Aquilino come i suoi compagni di viaggio faceva il muratore e stava facendo rientro a casa insieme agli altri colleghi dopo una giornata di lavoro trascorsa ad Alcamo.

L’odierna vittima subito dopo l’incidente venne trasportato in elisoccorso alla rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo per le gravi condizioni riscontrate dai sanitari del 118. Ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Altri due hanno riportato ferite meno gravi e sono stati portati in ambulanza al Pronto soccorso di Villa Sofia. Sia Aquilino che Negoita sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo dell’utilitaria.