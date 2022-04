Uova di Pasqua per i bambini ucraini presenti in provincia

Nel quadro delle numerose iniziative di sostegno e solidarietà che la popolazione e le Istituzioni civili e religiose della provincia di Agrigento hanno promosso e continuano a realizzare in favore delle persone provenienti dall’Ucraina accolte in questo territorio, una particolare attenzione merita la preziosa collaborazione offerta in questi giorni, su invito del Prefetto di Agrigento, dal Comitato Provinciale agrigentino della Croce Rossa Italiana nella distribuzione di uova di Pasqua, devolute da donatori anonimi, nei vari comuni dell’agrigentino dove sono stati accolti bambini provenienti dall’Ucraina.

Le Amministrazioni dei Comuni nel cui territorio hanno trovato accoglienza i profughi ucraini sono state informate dalla Prefettura di Agrigento in merito all’iniziativa benefica ed è stato, così, possibile far pervenire ai destinatari le uova, ovviamente molto apprezzate dai bambini.

Il Prefetto Maria Rita Cocciufa ha quindi invitato il dott. Angelo Vita, Presidente della CRI, a far pervenire ai Donatori ed al Comitato Provinciale le espressioni del più sentito apprezzamento e vivissimo ringraziamento per la bellissima iniziativa.

