Coltiva droga in casa: arrestato 29enne

I poliziotti delle Volanti hanno proceduto all’arresto di un ventinovenne messinese resosi responsabile dei reati di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.Nel corso di servizi anti-droga, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, il ventinovenne è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana e di materiale utile per il confezionamento, tra cui carta in alluminio e bilancino. La droga la teneva per lo più in casa, all’interno di un armadio, in barattoli di vetro o già suddivisa in singole dosi.Nel salone di casa aveva inoltre organizzato una piccola coltivazione indoor a lampade UV di piante di cannabis. Rinvenuto e sequestrato anche tutto l’occorrente per la coltivazione.Inutile il tentativo di nascondere, nel corso della perquisizione, una somma di denaro, 770 euro, ritenuta verosimile provento di spaccio e pertanto sottoposta a sequestro.

Dopo l’arresto, il ventinovenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

