Licata, controllo straordinario del territorio: il bilancio

Controllo straordinario del territorio a Licata svolto dagli agenti del locale Commissariato nelle giornate del 13 e 14 aprile unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Palermo ed alla Sezione Polizia Stradale di Agrigento. In tutto sono stati 15 i posti di controllo, 257 persone identificate e controllate (tra i quali diversi pregiudicati), 118 veicoli controllati, 50 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, 2 documenti ritirati, 1 veicolo sottoposto a fermo Amministrativo. Inoltre, sono stati controllati 37 soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione e misure di sicurezza e di prevenzione e sono stati effettuati 8 controlli presso pubblici esercizi con particolare attenzione al fenomeno della illegale cessione di sostanze stupefacenti ed alla vendita di bevande alcoliche a minorenni e persone in evidente stato di ebbrezza alcolica.

loading..