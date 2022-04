Un palo dell’illuminazione cade durante la processione, ferita una donna

Un palo della luce è caduto durante processione del venerdì santo, una donna è rimasta ferita. È successo pochi minuti fa in via Paruta ad angolo con via Santa Venera a Palermo.

Durante la processione del venerdì Santo, vicino la chiesa di San Basilio. Immediato l’intervento di carabinieri e ambulanza che hanno portato la donna all’ospedale Ingrassia in codice rosso.

La donna è stata colpita alle spalle. In ospedale i medici hanno dato un codice giallo. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso accertamenti per verificare per quale motivo il palo sia caduto.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e verificare anche gli altri pali dell’illuminazione.