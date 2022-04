24enne in coma farmacologico dopo incidente con lo scooter

B rutto incidente autonomo nella notte tra giovedì e venerdì lungo via Imera, ad Agrigento. Un 24enne a bordo del suo scooter, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato sul selciato probabilmente in maniera autonoma riportando gravi ferite.

A lanciare l’allarme è stato un passante. Sul posto immediato l’intervento dell’ambulanza che ha trasferito il giovane al San Giovanni di Dio. Riscontrati traumi sparsi sul corpo e alla testa.

Il 24enne è stato operato alla vescica e attualmente si trova in coma farmacologico. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.