Agrigento, incendiò boschetto nei pressi della Valle dei Templi: condannato 32enne

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino ha condannato ad un anno e sei mesi di reclusione il 31enne di Agrigento, per i reati di incendio e ricettazione. Il giovane era stato sorpreso cinque anno fa appiccare fuoco ad un bosco nei pressi del Tempio di Giunone. Al centralino della polizia arrivò la segnalazione di una persona ustionata.

Quando gli agenti si portarono sul posto trovarono con alcune bruciature notando contestualmente alberi e vegetazione nelle adiacenze andare a fuoco. Così i due eventi sono stati messi in correlazione. Secondo quanto ricostruito , in compagnia di un altro soggetto, aveva appiccato fuoco ad una discarica per poter estrarre del rame.