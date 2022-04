Favara, “minacce a minorenne per avere foto intime”: vittima conferma accuse

E’ ripreso davanti i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento presieduta da Alfonso Malato, il processo a carico di un 64enne ex impiegato delle Poste di Favara, accusato di aver minacciato una ragazzina al fine di farsi inviare scatti intimi per poi salvarli sul cellulare. I fatti contestati risalgono dal giugno 2014 al dicembre 2017.

In aula è comparsa la persona offesa, all’epoca dei fatti minorenne, rappresentata dall’avvocato Salvatore Cusumano, che ha di fatto confermato le accuse affermando di essere stata costretta ad inviare foto intime dietro minaccia e che tutto questo ha avuto gravi ripercussioni sul suo stato di salute. difeso dall’avvocato Francesco Cioppa, è stato arrestato lo scorso giugno in un appartamento di Volklingen, paesino della Germania al confine con la Francia per un’altra vicenda legata al furto di 573 mila euro dalle casse dell’Ufficio postale di Favara.