“Il volo” ritorna in concerto al teatro Valle dei Templi di Agrigento il 28 luglio 2022, alle 21.30. La prevendita dei biglietti per l’evento verrà attivata a breve. I tre tenori, l’agrigentino Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, sono pronti per il loro nuovo tour.

loading..