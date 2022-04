“RianimiAmo la Pasqua”, l’iniziativa delle Consulte giovani per il reparto pediatrico

le consulte giovanili di Favara, grotte e Santa Elisabetta si sono riunite per dar vita all’iniziativa “RianiamiAMO” la Pasqua. I ragazzi hanno donato colori, penne, giocattoli per i bambini del reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

“L’iniziativa di oggi, dichiara Diego Giglia vicepresidente della consulta favarese, ha mostrato l’interesse delle comunità di Favara, Grotte e Santa Elisabetta, nei confronti dei più bisognosi concedendo un sorriso in prossimità delle festività pasquali. Volevo lanciare un messaggio che preveda l’inclusione generale di tutti spendersi per il sociale è qualcosa di gratificante”.

Il presidente della consulta di Favara Francesco Rimini ha aggiunto: “un piccolo gesto che speriamo possa rendere felici i bambini del reparto pediatria, costretti a passare le festività Pasquali in ospedale. Ringraziamo il primario, i medici per l’umanità e la sensibilità e tutti coloro che hanno collaborato in modo da realizzare il tutto”.

Il Primario del Reparto di Pediatria Dottore Giuseppe Gramaglia- ” un ringraziamento sentito alle consulte universitarie di favara, Grotte e Santa Elisabetta per il gentile pensiero in occasione delle festività Pasquali di ricordarsi dei piccoli degenti del mio reparto. Sono stati donati album per disegnare,matite per scrivere, pennarelli colorati etc.un gesto fatto da giovani che nel contesto attuale ha un grosso significato simbolico i giovani si dedicano ai giovani del futuro.Un augurio a questi giovani e alle loro famiglie”.