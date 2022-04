Calci e pugni all’interno di un bar: denunciati cinque minorenni

Ennesima rissa, la terza che si è verificata in questi giorni nell’agrigentino. Dopo Favara, Grotte, una rissa per futili motivi si è verificata all’interno di un bar del Villaggio Mosè.

Scattato l’allarme sul posto a riportare la calma i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento; quattro ragazzi sono rimasti feriti e sono stati medicati sul posto dai sanitari dell’ambulanza del 118, mentre uno è stato trasportato in ospedale dove i medici gli hanno applicato diversi punti di sutura alla mano destra.

I ragazzi, tutti minorenni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, per rissa e uno per porto di oggetti atti ad offendere. Uno dei cinque, inoltre, è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di stupefacente, ritenuto per uso personale.