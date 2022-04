Campobello di Licata, ultime ore per presentare istanze di partecipazione al servizio mensa scolastica

Ultime ore alla scadenza per presentare offerte per partecipare alla gara di appalto per aggiudicare il servizio mensa scolastica, bando indetto dall’Istituto comprensivo statale “San Giovanni Bosco”. Le offerte devono essere inviate dalle ditte entro il 20 aprile, la gara di appalto il giorno dopo. Si procederà alla gara anche se perverrà una sola offerta. Saranno escluse dall’appalto le ditte che proporranno la cottura dei cibi che distano oltre 30 minuti di percorrenza dalla sede di erogazione.

Giovanni Blanda

