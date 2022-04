Canicattì, alla guida ubriachi: denunciati

Proseguono i controlli da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri atti a prevenire incidenti stradali. Nel fine settimana a seguito di controllo a finire nei guai sono tre automobilisti uno di Canicattì e due di Agrigento, beccati alla guida ubriachi.

A Canicattì, i Carabinieri hanno scoperto un automobilista con un tasso alcolemico di 1,40 g/l in via Enna. Ad Agrigento, sono due giovani, un 22enne e un 27enne, beccati con un tasso alcolemico pari a 1,15 g/l e 1,81 g/l.

I tre agrigentini sono stati denunciati per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza, ed inoltre gli è stata ritirata la patente di guida.