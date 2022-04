Chiede reddito di cittadinanza ma lavora in pizzeria, denunciata 61enne

Gli agenti di polizia di Pachino hanno denunciato una donna di 61 anni per tentata truffa aggravata ai danni dello

Stato. La donna, originaria di Rosolini, aveva istruito la pratica per ottenere il reddito di cittadinanza ma, allo stesso tempo, aveva trovato lavoro in una pizzeria di Pachino.

Se ne sono accorti gli agenti durante un controllo nell’attività commerciale: i dati della donna combaciavano con la sua richiesta all’Inps per il sussidio ma non ne avrebbe avuto alcun diritto, per cui è stata denunciata in Procura e dovrà subire un processo.