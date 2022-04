Covid, vaccinato il 99% degli over60 nella provincia di Agrigento

“L’occupazione dei posti letto nella nostra provincia si mantiene stabile con poco più di venti ricoverati sia all’ospedale di Ribera che in quello di Agrigento.” Lo afferma il commissario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, nel consueto appuntamento settimanale sull’andamento epidemiologico in provincia.



“Questo dato ci conferma che il virus continua a circolare e questo comporta un alto numero dei contagi negli ultimi giorni. In terapia intensiva c’è solamente un paziente e questo conferma l’efficacia del vaccino. La vaccinazione è un rimedio fondamentale nella lotta al covid. Per quanto riguarda l’andamento vaccinale dall’inizio del 2022 ad oggi: si è passati da 5 mila dosi quotidiane a mille a settimana di oggi. Abbiamo dismesso gli hub ma siamo pronti eventualmente per riaprire – ma spero di no – se servisse.”

“Per quanto riguarda i dati sulle immunizzazioni spicca un 99,05% degli over 60 della nostra provincia e vuol dire che praticamente questa fascia di età è completamente vaccinata raggiungendo risultato importante. E’ triste, invece, sapere che soltanto il 34,11% delle persone dai 5 agli 11 anni ha fatto il vaccino. Le dosi booster vanno molto bene. L’effetto protettivo del vaccino sta funzionando. Secondo le nostre previsioni il mese di maggio sarà complicato mentre l’estate sarà simile a quella dello scorso anno. Il problema potrebbe essere l’autunno ma dipenderà dai nostri comportamenti. L’invito è quello di evitare assembramenti e usare la mascherina negli ambienti chiusi. L’obiettivo è quello di evitare che ad ottobre si registrino situazioni spiacevoli.” conclude Zappia.