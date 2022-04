Licata, incendiate le palme della villa comunale Regina Elena e in Piazza della Vittoria e diversi cassonetti

Ancora un incendio in questo movimentato pomeriggio pasquale. Le fiamme stavolta hanno aggredito le palme all’interno della villa comunale Regina Elena di Licata. Pochi dubbi sulla natura dolosa del rogo. A lavoro diverse squadre di Vigili del Fuoco.

Contemporaneamente a fuoco anche le palme all’esterno della Compagnia Carabinieri e poste vicino il monumento in onore del partigiano Saverino in Piazza della Vittoria. Gli stessi Carabinieri, hanno chiuso la strada e stanno indagando per risalire alle cause.

Le dichiarazioni del Sindaco Galanti

“Si tratta di gesti gravissimi, inqualificabili, e poco importa che a porli in essere siano stati balordi o delinquenti. Sono certo che le forze dell’ordine faranno luce sull’accaduto, assicurando alla giustizia chi si è macchiato di simili episodi. Rivolgo però un appello ai miei concittadini, affinchè si lavori tutti insieme per recuperare quel poco di amore rimasto per la città, e si isolino gli autori di simili episodi. E’ necessario ritrovare il senso civico dei licatesi che, invece, in questo momento sembra smarrito”.



Pomeriggio Pasquale segnato dal fuoco a Licata. I vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina sono stati impegnati nello spegnimento di incendi di rifiuti nella parte alta del centro storico.

A fuoco la batteria di cassonetti collocati nelle vie Santa Maria, Cotturo e Marotta. Il fuoco si è sviluppato quasi nello stesso momento, perciò è verosimile che qualcuno si spostasse, di poche centinaia di metri alla volta, per incendiare i rifiuti, molti dei quali fuoriuscivano dai cassonetti.