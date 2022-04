Licata, ripresa la distribuzione dei mastelli per il “porta a porta”

Riparte a Licata la distribuzione gratuita dei mastelli per la raccolta differenziata.I cittadini possono riprendere a recarsi nei locali allestiti appositamente al plesso scolastico “Peritore” in via Gela, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18 ed il sabato mattina dalle 9 alle 13.

Per ritirare i mastelli è necessario presentare la tessera sanitaria della persona a cui è intestata la Tari.

Prosegue anche il servizio di consegna domiciliare dei mastelli. Tutti coloro che non erano in casa quando gli operatori hanno tentato di effettuare il servizio, possono recarsi in qualsiasi momento nei locali del plesso “Peritore”.

Il Comune ricorda ai cittadini che la consegna dei mastelli è totalmente gratuita. Nessun costo è previsto sia per il ritiro che per la consegna a domicilio.