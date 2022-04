Siculiana, a breve affidamento dei lavori del “Ponte di Ferro”

Con il parere positivo della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento si è conclusa positivamente la conferenza di servizi e la fase di acquisizione dei pareri necessari per l’avvio dell’affidamento dei lavori per il ponte di ferro. Lo rende il noto il sindaco di Siculiana Peppe Zambito che dichiara: “ Un risultato raggiunto con tanta pazienza e determinazione, che finalmente “libererà” una strada importante per raggiungere la riserva Torre Salsa e il vivaio forestale. Il ripristino e la messa in sicurezza del “Ponte di ferro” consentirà a tantissimi siculianesi di c/da Garebici e non solo, dopo anni di disagi, di raggiungere agevolmente i propri terreni. Continueremo a vigilare affinché le procedure proseguano con celerità per evitare ulteriori ritardi.”

