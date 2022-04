Campobello di Licata, Anfiteatro Piazza Tien An Men intitolato a Giuseppe Gatì

Tutto pronto per la manifestazione, martedì 19 aprile, ore 18,30, per dedicare l’anfiteatro a un giovane campobellese scomparso. Il sindaco Giovanni G. Picone: “ Invito i miei concittadini a partecipare all’intitolazione dell’anfiteatro di Piazza Tien An Men a Giuseppe Gatì, un giovane allevatore e produttore di formaggi, morto per un incidente sul lavoro alla giovane età di 22 anni, nel 2009”. Giuseppe Gatì si era distinto per le sue battaglie politiche in nome della legalità.

Giovanni Blanda

