Canicattì, movida rumorosa: sanzionati due esercenti

Ancora disordini in piazza Dante, a Canicattì. C’è voluto l’intervento dei poliziotti del locale Commissariato di Polizia per accertare la presenza di alcuni giovani che con schiamazzi non rispettavano la quiete pubblica. I poliziotti hanno accertato che il locale nei pressi del quale i giovani erano assembrati era ancora aperto in violazione dell’ordinanza sindacale impone la chiusura entro un certo orario.

Per tali ragioni, è scattata una sanzione amministrativa per il titolare del locale che rischia, altresì, una denuncia per disturbo della quiete pubblica.

Nelle sere precedenti, i poliziotti del commissariato di Canicattì avevano effettuato un controllo amministrativo in un altro locale che è stato, trovato aperto oltre l’orario di chiusura imposto con ordinanza. Il verbale, in questo caso, è stato già notificato all’esercente.