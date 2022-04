Favara, pistola e munizioni in casa: denunciata una 76enne

I Carabinieri della Tenenza di Favara a seguito di mirati controlli volti a reprimere reati e a scovare armi detenute clandestinamente, hanno denunciato una pensionata di 76 anni trovata in possesso di una pistola calibro 8 con 20 munizioni dello stesso calibro, che sarebbero appartenute al marito defunto e l’anziana, dunque, non avrebbe avuto alcun titolo per possederle.

È stato denunciato un giovane operaio 22enne trovato in possesso di alcuni coltelli a serramanico e un tirapugni.

Le armi sono state sottoposte a sequestro.