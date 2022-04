Agrigento, Cgil costituisce coordinamento socio-sanitario

Si è costituito il coordinamento socio-sanitario della Camera del Lavoro di Agrigento che avrà il compito di vigilare sul lavoro di amministrazioni comunali, Asp e distretti socio sanitari.

Il coordinamento è composto da 12 componenti e mette insieme la segreteria della Cgil di Agrigento, un rappresentante di ciascuna delle categorie del sindacato. Il responsabile del coordinamento per la Franco Gangemi e il segretario generale Cgil Alfonso Buscemi illustrano funzioni e compiti : “Il coordinamento sarà luogo di confronto e di elaborazione partendo dai bisogni che emergono dal territorio; strumento di condivisione delle informazioni e di coordinamento della contrattazione sociale e territoriale. Il suo compito fondamentale sarà quello didefinire le linee di indirizzo generaleper la stesura di piattaforme rivendicative comunali; identificare le modalità attraverso cui effettuare l’analisi dei bisogni e aprire la contrattazione con comuni, Asp, distretti socio sanitari sui servizi per la cittadinanza alla luce anche degli interventi del Pnrr”. “Infatti dal pnrr sono disponibili grandi quantità di risorseche potrebbero cambiare il volto dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria in Sicilia -proseguono Gangemi e Buscemi – La progettazione ha tempi di realizzazione molto ristretti. Nello specifico il coordinamento si occuperà dei finanziamenti del Pnrr inerenti la Missione 6 che prevede interventi su: ospedali di comunità, case di comunità e centri operativi territoriali il cui ’obiettivo fondamentale è il rafforzamento della medicina territoriale”.