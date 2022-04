Maxi rissa con bastoni: 5 arrestati e un minorenne denunciato

E’ di cinque arresti e una denuncia il bilancio di una rissa scoppiata a Pasqua nel cuore di Ortigia. Nel tardo pomeriggio , 5 persone, tutte pregiudicate, e un minorenne ingaggiavano violenta rissa nel cuore del centro storico, più precisamente in piazza Pancali. Armati di bastoni si sono affrontate provocandosi diverse ferite lacero contuse e hanno danneggiato le autovetture dei rivali parcheggiate nelle vicinanze. Le pattuglie dei Carabinieri intervenute tempestivamente in forze hanno bloccato e arrestato tutti i partecipanti alla rissa e sequestrato le mazze rudimentali. I 5 maggiorenni, Glaudio Guzzardi, 35 anni; Mattia Amenta, 19 anni; Pietro Scamporlino, 62 anni; Francesco Scamporlino, 37 anni; Simone Scamporlino, 32 anni, sono stati sottoposti ai domiciliari mentre il minorenne è stato denunciato e affidato ai genitori. Le cause della rissa sono da ricondurre alla gestione di attività commerciali di alcuni dei coinvolti nella rissa situate a ridosso di piazza Pancali e del tempio di Apollo.

loading..