Morto in un incidente sul lavoro, a Campobello di Licata l’anfiteatro dedicato a Giuseppe Gatì

L’anfiteatro di piazza Tien An Men, a Campobello di Licata, questa sera è stato intitolato a Giuseppe Gatì, giovane allevatore e produttore di formaggi, morto per un incidente sul lavoro alla giovane età di 22 anni, nel 2009.

Momenti ricchi di emozioni nel ricordare la persona, il pensiero e i valori di Giuseppe Gatì.

“Mi auguro che i giovani nel leggere il suo pensiero inciso in all’ingresso dell’anfiteatro possano trovare la voglia di lottare per i propri ideali e per la propria Terra”, ha dichiarato il sindaco Giovanni Picone.

Emozionanti gli interventi di Alessia Schembri e Carmelo Mannará, amici di Giuseppe. “Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno partecipato a questo momento di commozione condivisa, ha continuato il primo cittadino, e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Rocco Carlisi, Glt Marmi di Termini Giuseppe, Vincenzo Di Salvo, Giuseppe Zummo, i ragazzi della LOCO Event, Sergio Intorre, Francesco Lo Bello, Antonio Falsone, Massimo Sferrazza, Paolo Schembri e Danilo Brunetto. Ma il mio ringraziamento più profondo va al mio amico Giacomo, alla cara Nina, Vito e Rachele che con grande coraggio hanno voluto essere presenti per ricordare il loro amato Giuseppe.”