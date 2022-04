Ravanusa, i simulacri della “Giunta” di Pasqua sono stati portati nei luoghi della tragedia

Nel giorno in cui con tutta la Chiesa si è celebrato e rivissuto la Pasqua del Signore, il clero di Ravanusa insieme all’amministrazione comunale hanno voluto fare nel contesto della tradizionale “Giunta” pasquale una sosta di preghiera tra la via della Pace e via Trilussa, nel luogo della tragedia dell’11 dicembre ’21.

“Siamo stati lì volutamente – dichiara l’arciprete don Filippo Barbera – per chiedere al Signore non solo il dono e la grazia del riposo eterno per chi in quel quartiere ha perso la vita, ma anche per chiedere a Dio Padre il dono e la grazia di una speciale forza e di una speciale consolazione per quanti hanno perso tutto, parenti, case e cose. O Signore Risorto, tu che hai vinto la morte sostienici e aiutaci a portare questa croce, certi che con in tuo amorevole aiuto anche questa sofferenza si trasformerà in gioia, in impegno, in santità per un futuro di luce e di pace”.

Le immagini video che raccontano questo momento di preghiera: