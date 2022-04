Utilizza carta di credito rubata: denunciato 37enne

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato un37enne di nazionalità marocchina a margine di un’attività di indagine sul furto di un portafoglio.

L’uomo è accusato di aver rubato il borsello nel mese di febbraio ad un agrigentino in via Atenea al cui interno vi erano soldi contanti, carte di credito e addirittura un foglio con scritto il codice pin. Il 37enne, dopo essersi impossessato del bancomat, ha fatto un primo prelievo di 50 euro. Primo e unico grazie anche al fatto che il proprietario era intanto riuscire a far bloccare la carta.

Le immagini delle telecamere hanno poi fatto il resto immortalando il 37enne. Quest’ultimo adesso deve rispondere dei reati di ricettazione e utilizzo indebito di carte di credito.