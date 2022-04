Acqua pubblica “in pericolo”, cartello sociale chiama cittadini in piazza

Si terrà nel piazzale antistante la Prefettura, un sit-it organizzato dal Cartello Sociale della provincia del Agrigento, voluto per richiamare l’attenzione sulla situazione paradossale che si è venuta a creare nella gestione del servizio idrico integrato.

Sostanzialmente è in pericolo la sopravvivenza di Aica, l’Azienda Idrica dei Comuni Agrigentini, e conseguentemente il servizio idrico integrato, voluta dai sindaci per passare dalla vecchia gestione privata di Girgenti Acque ad una gestione pubblica dell’acqua.

Oggi, dopo i toni trionfalistici assunti al momento della scelta della costituzione della società consortile, molti sindaci agrigentini, la maggioranza di essi, con il loro comportamento starebbero compromettendo l’esistenza stessa della neonata azienda partecipata dai comuni.

Le fibrillazioni in seno ad Aica sono di varia natura, ma la principale riguarderebbe le somme che i comuni hanno ricevuto dalla Regione Siciliana a sostegno di Aica e che devono ancora versare.

Proprio il presidente di Aica, nonché sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, ha lanciato l’allarme più volte, e più volte ha sollecitato i colleghi a trasferire le somme, in alcuni casi già deliberate dagli enti comunali, all’azienda consortile.

Ad oggi solo 5 comuni hanno già versato, mentre ben 12, hanno deliberato, ma che non hanno potuto versare quanto dovuto perché la Regione non ha corrisposto le somme, (o in alcuni casi voluto ?).

Il Cartello sociale, in considerazione di tutto questo, invita i sindaci che già hanno corrisposto le somme dovute ad AICA e i sindaci i cui consigli comunali, hanno deliberato, ma che non hanno potuto versare quanto dovuto perché la Regione non ha corrisposto le somme, di manifestare giorno 21 aprile, alle ore 10,00, davanti la Prefettura assieme ai lavoratori e ai cittadini che credono nella possibilità di avere in provincia di Agrigento un servizio idrico di qualità ed efficiente con una gestione sostenibile e virtuosa.