Campobello di Licata, presentazione delle istanze per ottenere il Bonus Affitto

Si sono aperti i termini di presentazione delle istanze per ottenere il Bonus Affitto della Regione Siciliana.

Il bando individua le fasce reddituali a cui è destinato il bonus – Isee fino a 15mila euro annui , fra i titolari di un contratto di locazione valido nel 2020. Potranno accedere al contributo anche coloro che hanno subito perdite dovute all’emergenza Covid-19 nel periodo marzo-aprile 2020, fino a redditi con valore Isee di 35mila euro. Come previsto dal bando, consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento regionale Infrastrutture, sarà possibile fare domanda per i contributi previsti dalla legge 431/1998 sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Le richieste vanno presentate attraverso la piattaforma: siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione.

Giovanni Blanda

