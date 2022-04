Canicattì, furto in deposito azienda edile: 5 mila euro il bottino

Ladri in azione all’interno di un deposito di una ditta edile in via San Pio da Pietralcina, a Canicattì. Ignoti hanno agito di notte e, una volta fatta irruzione, sono riusciti a portare via materiale per un valore che secondo una prima stima ammonterebbe a circa 5 mila euro.

Si tratta di almeno 70 pannelli in legno, 40 tavole e 3 cavalletti per installare i ponteggi. E ancora altri attrezzi quali diverse serre e una elettropompa. A fare la scoperta è stato uno dei dipendenti della ditta di proprietà di un 65enne del posto. Sulla vicenda indagano i poliziotti del locale commissariato.