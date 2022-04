Concorsi Regione Siciliana, si parte il 2 maggio, il calendario delle prove scritte

Prime certezze per il tanto discusso concorso dei Centri per l’impiego in Sicilia. Il Formez ha, infatti, reso noto sul proprio sito il calendario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 176 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) Profilo CPI-IAC – Istruttore amministrativo contabile.

Le selezioni si svolgeranno nei giorni 2-3-4-5-6 maggio 2022 e saranno articolate in 10 sessioni (due al giorno), con convocazione dei candidati alle ore 10.00 (sessione mattino) e alle ore 15.00 (sessione pomeriggio).

Ad annunciare la data era stato qualche giorno fa lo stesso assessore Regionale al Lavoro, Antonio Scavone, che aveva, inoltre, sottolineato la complessità e l’enorme portata di un concorso per cui sono state presentate ben 194 mila domande e che richiederà dunque un iter più lungo.

Una nuova sede per la Sicilia Occidentale

A differenza dei passati concorsi pubblici, questa volta è stata inserita una nuova sede nella Sicilia Occidentale, per consentire a chi è residente nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani di spostarsi più facilmente.

Ecco le strutture in cui si svolgeranno le prove:

Tensostruttura di Via Giuseppe Lanza di Scalea, 1963, 90146 Palermo PA (per chi avrà indicato nella domanda di partecipazione come provincia di residenza Palermo, Agrigento e Trapani);

Palaghiaccio Catania, Viale Kennedy 8/A, 95047 Catania CT (per chi avrà indicato nella domanda di partecipazione come provincia di residenza Catania e Messina);

Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250, 96100 Siracusa SR (per chi avrà indicato nella domanda di partecipazione come provincia di residenza Siracusa, Enna, Caltanissetta, Ragusa e Trapani).

Le selezioni

La prova scritta digitale consisterà in un questionario a risposta multipla costituito da 60 quesiti su diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto regionale e ordinamento della Regione Siciliana, contabilità pubblica, ordinamento finanziario e contabile delle Regioni, lingua inglese e informatica. I candidati risultati idonei alla prova scritta saranno sottoposti successivamente a una valutazione dei titoli di studio e di servizio posseduti, in base a quanto dichiarato nella domanda di ammissione al concorso. Per gli altri profili sono già state nominate le commissioni d’esame ed è attesa nelle prossime settimane la pubblicazione dei relativi calendari. Resta aggiornato sui nuovi concorsi della Regione Sicilia su Resto al Sud.