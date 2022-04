Scoprono “per caso” di aver occupato per 40 anni casa del vicino

Hanno acquistato regolarmente casa quasi mezzo secolo fa dall’ex Gesal, oggi Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, ma si accorgono soltanto oggi di aver vissuto per oltre quarant’anni nell’immobile intestano al vicino. Protagonista di questa singolare vicenda è una famiglia agrigentina e del loro immobile situato a Villaggio Peruzzo, nella Città dei Templi.

I proprietari di casa hanno rilevato l’immobile popolare ma, per un’erraste attribuzione del “sub” catastale, prendevano possesso di fatto di una casa intestata ad un altro soggetto. L’assurda vicenda è venuta alla luce al momento dell’esigenza dei proprietari di vendere l’immobile. Esigenza che non si è potuta soddisfare in quanto la casa è intestata – appunto – al vicino.

I proprietari si sono rivolti all’avvocato Domenico Schembri che, dopo aver verificato la impossibilità di rettificare con l’aiuto dello IACP l’originario atto di compravendita, (impossibilità dovuta al notevole lasso di tempo trascorso) ha esperito le necessarie procedure giudiziarie al fine di ottenere una pronuncia di usucapione dell’immobile posseduto che così viene sottratto all’intestatario formale ed attribuito al possessore ultra-ventennale.