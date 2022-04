Telefonate spam sui cellulari, arriva il Registro delle opposizioni, come funziona

Il 27 luglio 2022 partirà il nuovo Registro delle opposizioni a cui ci si potrà iscrivere per non ricevere più le telefonate spam sui cellulari, cioè quattro giorni prima della dimissione del vecchio registro. In pratica, iscrivendosi a questo registro, si potranno bloccare le chiamate indesiderate – le telefonate commerciali – non solo numeri fissi ma anche sugli smartphone.

Innanzitutto, tale registro è un elenco che permetterà di bloccare il trattamento dei dati personali, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che li utilizzano per finalità di marketing, quindi contattando al telefono o tramite posta cartacea per proporre offerte di beni e/o servizi.

Il registro che partirà dal 27 luglio 2022 comprenderà tutti i numeri nazionali, fissi e cellulari, anche non presenti negli elenchi telefonici pubblici e ciò permetterà anche di non ricevere le chiamate automatizzate. Entro quella data il serizio sarà disponibile per i cittadini dalla Fondazone Ugo Bortoni, cioè l’ente che si occuperà della sua gestione per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per iscriversi, basterà andare sul sito web e compilare il Modulo Elettronico di Iscrizione, dove andranno inseriti tutti i dati richiesti, soprattutto il numero di telefono (si possono inserire più utenze) nel capo ‘Dati opposizione’, selezoionado le tipologie di opposizione: “non voglio ricevere pubblicità telefonica” e/o “pubblicità cartacea”.

Inoltre, sarà presto possibile bloccare le chiamate indesiderate dai call center con un servizio gratuito messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per opporsi all’utilzzo del proprio numero telefonico per finalità promozionali.

Al momento, lo ricordiamo, è possibile iscriversi al Registro delle Opposizioni solo per bloccare le telefonate commerciali sul numero fisso.