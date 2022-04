Weekend delle festività pasquali: 3 denunciati dalla Polizia di Stato di Agrigento

Nel corso dell’ultimo fine settimana, nell’ambito di un rafforzamento degli specifici servizi di vigilanza stradale in occasione del lungo ponte delle festività pasquali, la Polizia di Stato di Agrigento ha deferito alla locale Procura della Repubblica 3 soggetti.

Nello specifico, gli agenti della Polizia di Stato in servizio alla Sezione Polizia Stradale di Agrigento hanno denunciato un ragazzo di 19 anni, residente ad Agrigento, per ricettazione, poiché trovato alla guida di un ciclomotore che nel mese precedente era stato oggetto di furto. Il giovane, dopo un breve inseguimento, è stato fermato e sanzionato per diverse violazioni al C.d.S., per un totale di 6300 euro circa.

Gli altri due soggetti, uno di 37 anni originario di Canicattì e l’altro di 35 anni di Favara, sono stati denunciati, invece, per guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo stati trovati, ad Agrigento in località San Leone, con valori rispettivamente due e tre volte superiori al limite consentito per legge.

Nel corso degli specifici servizi, gli agenti della Polizia di Stato in servizio alla Sezione Polizia Stradale di Agrigento, hanno accertato complessivamente 51 infrazioni (di cui 12 per superamento dei limiti di velocità, rilevate attraverso telelaser), ritirate 2 patenti di guida e 3 carte di circolazione, sequestrati 2 veicoli, decurtati 116 punti-patente, rilevato un incidente stradale.